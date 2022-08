Pugnalato lo scrittore Salman Rushdie, è grave: rischia di perdere un occhio (Di sabato 13 agosto 2022) Salman Rushdie, il famoso scrittore che ieri è stato attaccato e Pugnalato almeno due volte mentre stava tenendo una lettura nello stato di New York, è stato operato d’urgenza e dalla notte scorsa è attaccato ad un respiratore, non riesce a parlare e potrebbe perdere un occhio. Lo ha detto il suo agente, Andrew Wylie, al New York Times. Chi è l’aggressore E’ nato 24 anni in California, ma recentemente si è trasferito in New Jersey, Hadi Matar l’uomo di 24 anni che ieri ha Pugnalato, ferendolo gravemente, lo scrittore Salman Rushdie. Secondo quanto reso noto dalla polizia, è residente a Fariview ma gli agenti che l’hanno arrestato lo hanno trovato in possesso di una patente falsa del New Jersey. Stando ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 13 agosto 2022), il famosoche ieri è stato attaccato ealmeno due volte mentre stava tenendo una lettura nello stato di New York, è stato operato d’urgenza e dalla notte scorsa è attaccato ad un respiratore, non riesce a parlare e potrebbeun. Lo ha detto il suo agente, Andrew Wylie, al New York Times. Chi è l’aggressore E’ nato 24 anni in California, ma recentemente si è trasferito in New Jersey, Hadi Matar l’uomo di 24 anni che ieri ha, ferendolomente, lo. Secondo quanto reso noto dalla polizia, è residente a Fariview ma gli agenti che l’hanno arrestato lo hanno trovato in possesso di una patente falsa del New Jersey. Stando ...

massisironi : RT @ilfoglio_it: Salman Rushdie è stato pugnalato al collo durante una presentazione a New York, rischia di perdere un occhio. L'intellettu… - NICOLACATAR : RT @ilfoglio_it: Salman Rushdie è stato pugnalato al collo durante una presentazione a New York, rischia di perdere un occhio. L'intellettu… - PATRIZIA953 : RT @ilfoglio_it: Salman Rushdie è stato pugnalato al collo durante una presentazione a New York, rischia di perdere un occhio. L'intellettu… - ilfoglio_it : Salman Rushdie è stato pugnalato al collo durante una presentazione a New York, rischia di perdere un occhio. L'int… - alessandro1846 : RT @charliecarla: Associated Press: 'Salman Rushdie è stato aggredito e forse pugnalato durante una lettura pubblica a New York'. Solidarie… -