Puglia | maltempo | ancora allerta dopo i nubifragi di ieri Protezione civile | previsioni meteo

BitontoLiveIt : Maltempo, Coldiretti Puglia: eventi estremi aumentati di 12 volte - FLoyakono : RT @cardetta_terry: ...perché anche le serate buie e fresche hanno il loro fascino. Mi piace scoprirme il lato oscuro, quello un tantino s… - cardetta_terry : ...perché anche le serate buie e fresche hanno il loro fascino. Mi piace scoprirme il lato oscuro, quello un tanti… - malinca73 : RT @LaGazzettaWeb: Maltempo in Puglia, a rischio smottamenti e frane ben 230 comuni - News - ParliamoDiNews : Il maltempo non si arresta, piogge e temporali al Centro e al Sud #Abruzzo #Basilicata #Calabria #Lazio #maltempo… -

Antenna Sud

Tra le zone più colpite dalc'è l'isola di Stromboli che è stata invasa da colate di fango ... dapprima su Lazio, Abruzzo, poi in Campania,, Basilicata e Calabria. E' dunque allerta ...... sabato 13 agosto, allerta gialla su Campania, Lazio, Calabria,, Basilicata, Molise, Abruzzo ... insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di. Le informazioni sui ... Cronaca | Maltempo in Puglia: Piogge e allagamenti (Foto) Allerta della protezione civile per la Puglia fino alle 20. Possibili temporali, rischio secondo lo schema (fonte: protezione civile della Puglia). Ieri pomeriggio nubifragi in varie zone dal foggiano ...Previsioni meteo per Ferragosto: cavo d’onda al nord Italia. Meteo Ferragosto – Le ultime emissioni dei modelli matematici sono d’accordo per l’intrusione di aria fresca dall’atlantico per il ponte di ...