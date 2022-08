Nuoto, Benedetta Pilato: “Imito sempre Martinenghi. Lisa se lo meritava, in Italia siamo tutte forti” (Di sabato 13 agosto 2022) Oro-argento. I 100 rana degli Europei di Roma allo Stadio del Nuoto, porta d’ingresso del Foro Italico dalla parte che costeggia il CONI, vedono Benedetta Pilato e Lisa Angiolini metter in fila tutte, da Ruta Meilutyte in giù, per uno splendido colpo formato doppietta. Pilato afferma, riferendosi a Lisa Angiolini, e commentando ai microfoni della Rai la doppietta: “Io l’ho detto! Facciamo gareggiare prima i maschi, che poi facciamo come loro…Sono contenta, contenta per lei. Penso non se l’aspettasse davvero. Il pubblico è spaziale“. SIRENE D’Italia! Benedetta Pilato oro, Lisa Angiolini argento: tripudio totale agli Europei di Roma nei 100 rana! E poi un pensiero: “Non ho dediche, volevo soltanto ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Oro-argento. I 100 rana degli Europei di Roma allo Stadio del, porta d’ingresso del Foro Italico dalla parte che costeggia il CONI, vedonoAngiolini metter in fila, da Ruta Meilutyte in giù, per uno splendido colpo formato doppietta.afferma, riferendosi aAngiolini, e commentando ai microfoni della Rai la doppietta: “Io l’ho detto! Facciamo gareggiare prima i maschi, che poi facciamo come loro…Sono contenta, contenta per lei. Penso non se l’aspettasse davvero. Il pubblico è spaziale“. SIRENE D’oro,Angiolini argento: tripudio totale agli Europei di Roma nei 100 rana! E poi un pensiero: “Non ho dediche, volevo soltanto ...

Eurosport_IT : ORO E ARGENTO PER LE AZZURRE ???????? Gara stupenda per Benedetta Pilato e Lisa Angiolini #LENRoma2022 | #Roma2022 |… - RaiNews : Il video della doppietta azzurra nei 100 rana agli Europei di nuoto #Roma2022: Benedetta Pilato è medaglia d'oro, L… - Fprime86 : RT @Eurosport_IT: ORO E ARGENTO PER LE AZZURRE ???????? Gara stupenda per Benedetta Pilato e Lisa Angiolini #LENRoma2022 | #Roma2022 | #Nuoto… - MaryPayne9444 : RT @Eurosport_IT: ORO E ARGENTO PER LE AZZURRE ???????? Gara stupenda per Benedetta Pilato e Lisa Angiolini #LENRoma2022 | #Roma2022 | #Nuoto… - emiliagagliardi : RT @Eurosport_IT: ORO E ARGENTO PER LE AZZURRE ???????? Gara stupenda per Benedetta Pilato e Lisa Angiolini #LENRoma2022 | #Roma2022 | #Nuoto… -