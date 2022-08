Nuoto artistico | Lucrezia Ruggiero | “L’esercizio è volato” Giorgio Minisini | “Il pubblico oggi è stato magnifico”

(Di sabato 13 agosto 2022)strepitosi nella finale duo libero misto agli Europei 2022 di. Al Foro Italico di Roma i due azzurri hanno chiuso la loro prova con 89.7333 punti (26.7000 nell’esecuzione, 36.1333 nell’impressione artistica, e 26.9000 nella difficoltà) e hanno conquiuna magnifica medaglia d’oro. “Ètutto bello. Ho visto che si sono divertiti anche i giudici.– ha affermatosubito dopo la gara prima ai microfoni di Rai 2 e poi a quelli di Sky Sport – Siamo tornati dal Mondiale dicendo che non vedevamo l’ora di fare questi Europei per far ballare il nostroe ce l’abbiamo ...

Coninews : NELLA STORIA DEL NUOTO ARTISTICO ?? Giorgio #Minisini conquista la medaglia d'ORO ?? nella prima finale europea a li… - Eurosport_IT : LINDA MAGICA A ROMA! ?????? Ancora un argento dal nuoto artistico per l'Italia: Cerruti meravigliosa nel solo tecnico… - Eurosport_IT : E SONO TREEEE! ?????? Terza medaglia di giornata nel nuoto artistico: le Azzurre sul secondo gradino del podio con 91… - zazoomblog : Nuoto artistico Linda Cerruti: “In acqua ci siamo sentite una persona sola”. Costanza Ferro: “Il pubblico è stato s… - RaiSport : #NuotoArtistico Le azzurre Cerruti e Ferro hanno disputato una buona prova migliorando il punteggio ottenuto per… -

OA Sport

Medaglia d'oro per Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero nel duo misto libero agli Europei diin corso a Roma. Gli azzurri in finale hanno totalizzato 89.7333 punti. Argento alla Spagna con 84.7667, bronzo alla Slovacchia con 77.0333. È il settimo oro per l'Italia a Roma 2022, ...Con questo bronzo, l'Italia completa la 'collezione' di medaglie nel, dopo l'oro e i due argenti conquistati negli scorsi due giorni; ora però il pensiero va immediatamente a Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero, che vanno a caccia del titolo ... Calendario Europei nuoto artistico Roma oggi: orari sabato 13 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara Minisini e Ruggiero vincono il duo misto libero, Cerruti e Ferro conquistano il bronzo nel duo libero ROMA (ITALPRESS) - Altre due medaglie per ...La quinta dell’Italia nel nuoto artistico agli Europei di Roma, la 46sima dell’Italia nella storia della manifestazione, la diciannovesima personale di Linda Cerruti, che tredici anni fa proprio qui a ...