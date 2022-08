sscnapoli : ?? #Spalletti “Questo Napoli farà innamorare ancora i tifosi” ?? - SkySport : ULTIM'ORA #NAPOLI #SPALLETTI: 'Sul mercato obiettivi centrati. Le ambizioni devono rimanere sempre alte' #Napoli… - DiMarzio : .@sscnapoli, la conferenza di #Spalletti in vista della gara con il #Verona ??? - palermo24h : Spalletti “Napoli ringiovanito ma sempre competitivo” - sportli26181512 : Napoli, Spalletti: 'Simeone? Col Verona sarà nostro, lo gestirò così': A due giorni dalla sfida col Verona, l'allen… -

Commenta per primo A due giorni dalla sfida col Verona, l'allenatore delLucianoha parlato del Cholito Simeone , che oggi ha svolto le visite mediche con il club di De Laurentiis in attesa dell'ufficialità: 'Se è tutto a posto sarà a Verona con noi (da ex,...L'allenatore bianconero ha messo tutti d'accordo con il 58% dei voti, staccando nettamente al secondo posto il tecnico delLucianoal 16%, anche lui reduce da un'estate non semplice. ...Tanguy Ndombélé ha già la valigia pronta. Sa che Londra non sarà casa sua il prossimo anno ma non è ancora certo che il futuro sia a Napoli: come riportato dal Daily Mail, però, il centrocampista fran ...Il tecnico del Napoli ricorda il portiere appena scomparso e campione d’Italia proprio con le maglia di Verona e Napoli, due squadre che si affronteranno alla prima di campionato.