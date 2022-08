Joker 2 | James Gunn su Lady Gaga nei panni di Harley Quinn | Faccio il tifo per lei

GianlucaOdinson : Joker 2: James Gunn commenta l'annuncio del sequel con Lady Gaga - badtasteit : #Joker2: James Gunn commenta l'annuncio del sequel con Lady Gaga - harry_james : #JokerFolieàDeux #ZazieBeetz in trattative per il suo ritorno L'attrice riprenderà il ruolo di Sophie Dumond, la vi… - InoGiovanni : Lui era quello che aveva capito finalmente come dare una direzione al franchise per differenziarlo dalla Marvel. E… - harry_james : #Joker Folie À Deux uscirà nell’autunno 2024 Stanno circolando delle voci secondo le quali lo studio sta consideran… -

BadTaste.it Cinema

Per oltre cinque anni, Margot Robbie ha interpretato Harley Quinn in The Suicide Squad diGunn ma, a quanto pare, in2 sarà Lady Gaga a calarsi nei panni del personaggio immaginario creato da Paul Dini e Bruce Timm. Come è stato confermato la scorsa settimana, Lady Gaga ...Oltre alle interpretazioni in live action di Margot Robbie (l'ultima risale a The Suicide Squad diGunn), dovrebbe apparire anche come co - protagonista nel sequel di, in in uscita nel ... Joker 2: James Gunn commenta l’annuncio del sequel con Lady Gaga James Gunn si è detto curioso di vedere che cosa Todd Phillips riuscirà ad inventarsi per Joker 2, ammettendo anche di fare il tifo per Lady Gaga, che reciterà nei panni di Harley Quinn. Per oltre cin ...Il regista di The Suicide Squad James Gunn ha detto la sua sul sequel di Joker e il casting di Lady Gaga come Harley Quinn.