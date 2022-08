Ginevra Lamborghini vicina al GF Vip 7? – INDISCREZIONE

(Di sabato 13 agosto 2022) GF Vip 7: ci sarà? Il GF Vip 7 tornerà sul piccolo schermo a partire dal 19 settembre 2022. E le notizie sui papabili vipponi sembrano essere tante. Tra loro spunta ancora una volta, e con insistenza, il nome di, sorella della cantante Elettra. Se in passato pare non sia stato L'articolo proviene da Novella 2000.

deadinside355 : @_fr4ncesc0 Anche Ginevra lamborghini se non sbaglio - PAOLOMA68573946 : @GF_diretta 3 ANTONELLA FIORDELISI 4 RAHADIA RODRIGUEZ 5 ELISA ESPOSITO 6 ALESSANDRO BORGHESE ? 7 ASIA GIANESE 8 MA… - _Alba_rossa_ : @AXBproduction Vuole essere un'insinuazione su un nostalgico ma ricorrente pensiero legato a Soleil?Sappiamo che la… - controcampus : #IlPersonaggio @Jglez1475 ne abbiamo sentito parlare ?? ma...sappiamo davvero chi è -

www.controcampus.it

... che è stato criticato per la sua confessione intima, pare che in lizza per entrare nella casa più spiata dagli italiani ci siano anche Pamela Prati, Antonino Spinalbese,e Chadia ...I nomi accostati sono tanti, tra cui quelli più vicini senbrano essere Antonella Fiordelisi,, George Ciupilan, Pamela Prati e Chadia Rodriguez. In questi giorni tra l'altro ... Chi è Ginevra Lamborghini: età, altezza, lavoro, Instagram e Facebook Stando a una fonte anonima giunge una nuova indiscrezione su Ginevra Lamborghini, la quale sembra essere vicina al GF Vip 7 ...Grande Fratello Vip 7, salta tutto all'ultimo minuto: Alfonso Signorini disperato. Continuano i problemi per la prossima edizione del reality ...