Gabriele Muccino, il triste dramma della 'scomparsa': "Un lutto di una persona…" (Di sabato 13 agosto 2022) Gabriele Muccino, noto regista e sceneggiatore italiano, ha raccontato un aneddoto straziante che fa parte della sua vita Il cinquantacinquenne regista capitolino ha rilasciato di recente un'intervista al Corriere della Sera durante la quale ha parlato di sé stesso. Dalla sua vita privata alla carriera, passando per alcuni momenti difficili che si è trovato ad affrontare, questi sono soltanto alcuni dei temi toccati da Muccino. Gabriele Muccino (Websource)Una delle parti più toccanti tuttavia, è senz'altro quella che riguarda il rapporto ormai inesistente con suo fratello Silvio. I due infatti non si parlano da anni, per la precisione dal 2007, come rivelato dallo stesso Gabriele. Quest'ultimo ha aggiunto che per lui si è trattato di ...

