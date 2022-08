Festa della polenta | a Valnegra i sapori del territorio

Leggi su bergamonews

(Di sabato 13 agosto 2022). Sabato 13 agosto adalle 18.30 si terrà lacon carne alla griglia, patatine fritte e soprattuttotaragna, anche da asporto. L’iniziativa si propone come un’occasione per trascorrere una piacevole serata in compagnia, all’insegnaconvivialità e deidel. Non mancherà la musica live: dalle 21 sarà protagonista il rock di Stefano Sangalli, che arricchirà l’evento portando tanta energia. Situato in Alta Val Brembana, il comune disi trova a circa 38 chilometri a nord di Bergamo e fa parteComunità MontanaValle Brembana.