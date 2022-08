Ferrieri Caputi: “L’arbitro sta antipatico a tutti: che sia maschio o femmina, non cambia” (Di sabato 13 agosto 2022) Dopo Sampdoria-Reggina di Coppa Italia dirigerà Modena-Frosinone, in Serie B, nella partita serale di sabato 13 agosto. Ma per Maria Sole Ferrieri Caputi il debutto nella massima serie è solo rinviato. Sarà infatti la livornese la prima donna ad arbitrare nella Serie A maschile, ma intanto la 32enne torna a ribadire quelle che, in un Paese civile, all’avanguardia sulla parità di genere, dovrebbero essere la normalità. Peccato che, sul tema, non si può certo dire che l’Italia sia avanti, anzi: “L’arbitro sta antipatico a tutti: che sia maschio o femmina, non cambia”. La passione non assecondata Maria Sole Ferrieri Caputi ha diretto Samp-Reggina di Coppa Italia e sabato 13 agosto dirigerà Modena-Frosinone di Serie B“Alla ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 13 agosto 2022) Dopo Sampdoria-Reggina di Coppa Italia dirigerà Modena-Frosinone, in Serie B, nella partita serale di sabato 13 agosto. Ma per Maria Soleil debutto nella massima serie è solo rinviato. Sarà infatti la livornese la prima donna ad arbitrare nella Serie A maschile, ma intanto la 32enne torna a ribadire quelle che, in un Paese civile, all’avanguardia sulla parità di genere, dovrebbero essere la normalità. Peccato che, sul tema, non si può certo dire che l’Italia sia avanti, anzi: “sta: che sia, non”. La passione non assecondata Maria Soleha diretto Samp-Reggina di Coppa Italia e sabato 13 agosto dirigerà Modena-Frosinone di Serie B“Alla ...

