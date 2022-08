Europei di Nuoto | un’altra pioggia di ori per l’Italia

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 13 agosto 2022) Roma – Ancora medaglie peraglidi2022. Lucrezia Ruggiero e Giorgio Minisini, atleti delle Fiamme Oro, vincono l’oro nel duo libero misto aglidi2022, chiudendo con il punteggio di 89.7333, cinque punti in più della Spagna seconda classificata. Bronzo alla Slovacchia. Per Minisini è il secondo oro dopo quello di ieri nell’individuale. Benedetta Pilato delle Fiamme Oro non tradisce le attese e vince i 100 ranacon 1’05?97. Fantastico argento per Lisa Angiolini che ha fatto gara testa a testa con Pilato e la lituana Meilutyte, bronzo, e ha chiuso con 1’06?34, Meilutyte con 1’06?50. Un super Gregorio Paltrinieri in testa fin dall’inizio degli 800 metri stile libero conquista l’oro nella finale della specialità. Il fuoriclasse azzurro (Fiamme ...