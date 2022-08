Europei di nuoto, Paltrinieri oro negli 800m stile libero, Popovici record del mondo nei 100. Trionfo Pilato nei 100 rana (Di sabato 13 agosto 2022) Alessandro Miressi è un grande atleta, ma contro il David Popovici visto quest?oggi non avrebbe vinto neanche Superman. Al Foro Italico, il giovanissimo nuotatore rumeno (che ieri aveva... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 13 agosto 2022) Alessandro Miressi è un grande atleta, ma contro il Davidvisto quest?oggi non avrebbe vinto neanche Superman. Al Foro Italico, il giovanissimo nuotatore rumeno (che ieri aveva...

Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, l'Italia vince la quinta medaglia d'oro di oggi: dopo quelle di Minisini, Panziera, Ceccon e Mart… - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, medaglia d'oro nel sincro a Giorgio Minisini nel solo technical uomini. Argento allo spagnolo Fer… - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, oro anche per Thomas Ceccon nei 50 farfalla. Medaglia d'argento Maxime Grousset e bronzo per Diog… - valessandra59 : RT @fanpage: Superlativo #Paltrinieri, ma applausi anche per il 16enne #Galossi che arriva terzo e conquista il bronzo! - MariaErrichiel5 : RT @RaiNews: Europei #nuoto: Gregorio #Paltrinieri oro negli 800 stile libero, bronzo Galossi -