Conferenza stampa Sarri | «La prima partita è sempre difficile Luis Alberto? Vuole tornare in Spagna»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 13 agosto 2022) . Le parole del tecnico della Lazio Maurizioha parlato inalla vigilia del primo match di campionato di Serie A 2022/23 contro il Bologna. Ecco le parole del tecnico della Lazio: CONDIZIONI – «La. E poi affrontiamo una squadra che ci hamesso in difficoltà. Mi aspetto una Lazio che sia già a livelli accettabili.sapere a che punto siamo, ma vedo che stiamo facendo un po’ più di fatica ad assimilare i carichi di lavoro. In quest’ultima settimana ho visto comunque maggiore brillantezza». DIFFICOLTÀ- «La stagione può essere più folle di come mi aspetto. Basta vedere che domani giochiamo alle 18.30 in pieno agosto. In Italia si sta facendo di tutto per non ...