Caccia al Milan (Di sabato 13 agosto 2022) Tutti a Caccia del Milan, campione d'Italia che a sua volta corre per aggiungere la seconda stella allo scudetto numero 19 conquistato lo scorso 22 maggio a Reggio Emilia. La stagione 2022/2023 che scatta prima di Ferragosto per poi fermarsi e lasciare spazio al Mondiale degli altri - anomalia assoluta che inciderà anche sul suo andamento - ha una guida chiara e indiscutibile: la squadra di Stefano Pioli non solo ha il tricolore cucito sulla maglia, circostanza che per definizione la rende lepre e non inseguitrice, ma esce dall'estate del mercato (non ancora finito) rinforzata nelle sue convinzioni. Il fatto che si parta con ancora una ventina di giorni di trattative a disposizione non è ovviamente un dettaglio. Anzi. La griglia di oggi può non valere più il 1° settembre alle ore 20, quando suonerà il gong al calciomercato che ingloba le prime quattro ... Leggi su panorama (Di sabato 13 agosto 2022) Tutti adel, campione d'Italia che a sua volta corre per aggiungere la seconda stella allo scudetto numero 19 conquistato lo scorso 22 maggio a Reggio Emilia. La stagione 2022/2023 che scatta prima di Ferragosto per poi fermarsi e lasciare spazio al Mondiale degli altri - anomalia assoluta che inciderà anche sul suo andamento - ha una guida chiara e indiscutibile: la squadra di Stefano Pioli non solo ha il tricolore cucito sulla maglia, circostanza che per definizione la rende lepre e non inseguitrice, ma esce dall'estate del mercato (non ancora finito) rinforzata nelle sue convinzioni. Il fatto che si parta con ancora una ventina di giorni di trattative a disposizione non è ovviamente un dettaglio. Anzi. La griglia di oggi può non valere più il 1° settembre alle ore 20, quando suonerà il gong al calciomercato che ingloba le prime quattro ...

voceditalia : Serie A promette emozioni e gol, parte caccia al Milan - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: Tutti a caccia del @acmilan: i rossoneri in missione seconda stella - #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : Tutti a caccia del @acmilan: i rossoneri in missione seconda stella - #ACMilan #Milan #SempreMilan - ilDifforme : Domani alle 18:30 i campioni d’Italia in campo contro l’Udinese. Pioli carica: «Sensazioni positive, possiamo confe… - mpesquet1 : @NandoPiscopo1 @Troves_1 @VolCasciavit Logico Nando, Cardinale caccia 1,2 miliardi circa è compito suo alzare il va… -