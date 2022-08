(Di venerdì 12 agosto 2022) Con il boom di turisti inper Ferragosto, e un’affluenza record a Napoli di vacanzieri italiani e stranieri,ripropone con forza il problema dell’abusivismo sempre piu’ “incontrollato” che si registra attorno alla professione di guida turistica. “Lee gli accompagnatori si sentono combattute su tutti i fronti – avverte Vincenzo Schiavo, presidente diNapoli e– e le istituzioni, che per anni hanno giustamente preteso un alto profilo di specializzazione per questi professionisti del, obbligandoli a raggiungere standard di preparazione sempre piu’ elevato, oggi invece permettono che il loro mestiere venga svolto da chiunque abbia un minimo di rappresentanza territoriale”. Da anni si registra inun ...

VesuvioLive : Turismo a Ferragosto, Campania sul podio: 4 località tra le più gettonate d’Europa - Sabrotin1 : RT @Agenzia_Ansa: Ischia è l'isola migliore al mondo per i lettori del magazine americano 'Travel+Leisure' che hanno premiato l'isola verde… - Sabrotin1 : RT @ANSA_ViaggiART: I lettori del magazine americano @TravelLeisure hanno premiato, all’interno dei #TheWorldsBestAwards2022, #Ischia come… - belle_cosette : RT @Agenzia_Ansa: Ischia è l'isola migliore al mondo per i lettori del magazine americano 'Travel+Leisure' che hanno premiato l'isola verde… - belle_cosette : RT @ANSA_ViaggiART: I lettori del magazine americano @TravelLeisure hanno premiato, all’interno dei #TheWorldsBestAwards2022, #Ischia come… -

Il Denaro

... la rossa pasionaria animalista - già ministra alnell'ultimo governo Berlusconi - che nell'... paracadutata a Montecitorio nel 2018 grazie a un collegio sicuro in: difficilmente le ......primo ed unico territorio della regioneiscritto al "Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di interesse storico" del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del. ... Turismo n Campania, la denuncia di Confesercenti: Troppe guide abusive - Ildenaro.it Stampa Boom di turisti in Campania per Ferragosto. Affluenza record a Napoli, presa d’assalto da vacanzieri italiani e stranieri desiderosi di godere delle tipicità del nostro territorio e di apprezza ...Con il boom di turisti in Campania per Ferragosto, e un'affluenza record a Napoli di vacanzieri italiani e stranieri, Confesercenti ripropone con forza il problema dell'abusivismo sempre più "incontro ...