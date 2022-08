“Ti prego aiutaci…”. Federica Pellegrini, il disperato appello della piccola Isabel (Di venerdì 12 agosto 2022) Federica Pellegrini e l’appello di Isabel. La campionessa di nuoto, in questi giorni impegnata nell’organizzazione del matrimonio con il fidanzato Matteo Giunta, ha pubblicato una lettera inviatale da una bambina di undici anni a nome di tutta la sua squadra di nuoto. Un appello per evitare che la piscina in cui i bambini si allenano venga distrutta. La Divina non è rimasta con le mani in mano e ha pubblicato la missiva. “Cara Federica, io sono Isabel e ho 11 anni e ti scrivo nome di tutta la squadra di nuoto. Noi siamo gli Amici Nuoto Riva in Trentino, ci alleniamo a Riva del Garda l’inverno nella piscina da 25 metri, e l’estate a Prasi (ad Arco) nella piscina da 50 metri all’aperto. Ti scrivo perché abbiamo saputo che la nostra piscina di Arco verrà distrutta per ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 agosto 2022)e l’di. La campionessa di nuoto, in questi giorni impegnata nell’organizzazione del matrimonio con il fidanzato Matteo Giunta, ha pubblicato una lettera inviatale da una bambina di undici anni a nome di tutta la sua squadra di nuoto. Unper evitare che la piscina in cui i bambini si allenano venga distrutta. La Divina non è rimasta con le mani in mano e ha pubblicato la missiva. “Cara, io sonoe ho 11 anni e ti scrivo nome di tutta la squadra di nuoto. Noi siamo gli Amici Nuoto Riva in Trentino, ci alleniamo a Riva del Garda l’inverno nella piscina da 25 metri, e l’estate a Prasi (ad Arco) nella piscina da 50 metri all’aperto. Ti scrivo perché abbiamo saputo che la nostra piscina di Arco verrà distrutta per ...

zazoomblog : Federica Pellegrini l’appello disperato di una bambina: «Ti prego aiutaci…». Cos’è accaduto - #Federica… - francyconlay : @ sgraffy ti prego torna da noi, stiamo per iniziare un altro fantamuerto e io non ho le forze aiutaci - zazoomblog : Federica Pellegrini lappello disperato di una bambina: «Ti prego aiutaci...». Cosè accaduto - #Federica… - ZiguliJ : RT @Aru_Chan: @mvbrambilla Ti prego di intervenire e poter far qualcosa per il rigetto dell'appello per fermare la mattanza degli animali d… - FABIOGIUFFRIDA7 : RT @Aru_Chan: @mvbrambilla Ti prego di intervenire e poter far qualcosa per il rigetto dell'appello per fermare la mattanza degli animali d… -

Federica Pellegrini, l'appello disperato di una bambina: 'Ti prego aiutaci...'. Cos'è accaduto 'Ti prego aiutaci a non distruggere la nostra piscina' è l'appello disperato della bambina. Leggi anche > Ben Affleck e Jennifer Lopez, il retroscena sulla luna di miele: 'Lui ha perso la testa e si ... Federica Pellegrini, l'appello disperato di una bambina: 'Ti prego aiutaci...' 'Ti prego aiutaci a non distruggere la nostra piscina' è l'appello disperato della bambina. Federica non ha esitato a pubblicare la lettera in segno di sostegno alla bambina e a tutti i piccoli ... 'Tia non distruggere la nostra piscina' è l'appello disperato della bambina. Leggi anche > Ben Affleck e Jennifer Lopez, il retroscena sulla luna di miele: 'Lui ha perso la testa e si ...'Tia non distruggere la nostra piscina' è l'appello disperato della bambina. Federica non ha esitato a pubblicare la lettera in segno di sostegno alla bambina e a tutti i piccoli ...