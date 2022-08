Serie B 2022/23: grande esordio al Tardini, Parma e Bari firmano un 2-2 (Di venerdì 12 agosto 2022) Spettacolo al Tardini tra Parma e Bari nel match valevole per la prima giornata della Serie B 2022/23. La formazione di mister Pecchia apre subito le marcature grazie alla rete di Man. L’attaccante rumeno costruisce tutto da solo, percorrendo la fascia e accentrandosi: tiro col mancino, è subito 1-0. Qualche minuto più tardi arriva l’occasione del pareggio su rigore, battuto due volte per posizione errata di Chichinzola. Sul dischetto in entrambe le occasioni si presenta Antenucci, primo penalty sbagliato, seconda occasione sfruttata al meglio: pareggio al Tardini già al minuto 10. Al minuto 30’ la grandissima occasione per i gialloblù: Bernabe tenta una grande conclusione dalla distanza, Caprile mette in angolo e salva il pareggio. A ritrovare il vantaggio sono però ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Spettacolo altranel match valevole per la prima giornata della/23. La formazione di mister Pecchia apre subito le marcature grazie alla rete di Man. L’attaccante rumeno costruisce tutto da solo, percorrendo la fascia e accentrandosi: tiro col mancino, è subito 1-0. Qualche minuto più tardi arriva l’occasione del pareggio su rigore, battuto due volte per posizione errata di Chichinzola. Sul dischetto in entrambe le occasioni si presenta Antenucci, primo penalty sbagliato, seconda occasione sfruttata al meglio: pareggio algià al minuto 10. Al minuto 30’ la grandissima occasione per i gialloblù: Bernabe tenta unaconclusione dalla distanza, Caprile mette in angolo e salva il pareggio. A ritrovare il vantaggio sono però ...

