Serie A, domani c'è Lecce-Inter: le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Lecce-Inter, match della prima giornata della Serie A 2022/2023 Manca sempre meno all'inizio della Serie A 2022/2023 che prenderà ufficialmente il via nella giornata di domani. Una delle partite che darà il via alla nuova stagione sarà quella tra Lecce e Inter che si affronteranno al Via del Mare domani 13 agosto con calcio di inizio alle ore 20,45: ecco le probabili formazioni del match. Qui Lecce: due dubbi per Baroni Formazione quasi pronta per il debutto nell massima Serie per mister Baroni. In porta tocca a Falcone con Cetin e Blin coppia difensiva centrale e Gendrey e Gallo come terzini. A centrocampo il ...

