Senatore | batta un colpo  

(Di venerdì 12 agosto 2022) Foto di apertura: Longchamps, Parigi, 26 giugno 1938: Nearco (ITY) (m. b. o. 1935 Pharos) al rientro dopo la vittoria nel Gran Premio di Parigi, con Pietro Gubellini in sella. Como, 12 Agosto 2022 Da qualche tempo ho intrapreso degli studi per cercare di capire come mai stalloni quali Nearco (ITY) (m. b. o. 1935 Pharos) e, in un certo senso, anche Scat Daddy (USA) (m. b. o. 2004 Johannesburg) sono stati e stanno diventando dei capisaldi nell’allevamento del Purosangue. Naturalmente non posso paragonare i risultati di Nearco, che ha cambiato la faccia del Purosangue moderno, con quelli di Scat Daddy, che è sulla via per diventare uno chef-de-race. Bisogna andare a tentoni sperando che alla fine ilundicendo “Signor Zuccoli, lei è sulla retta via”. Cominciamo da Nearco anche perché, per quanto riguarda Scat ...