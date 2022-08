Roma-Belotti, ecco cosa può complicare l'affare (Di venerdì 12 agosto 2022) Il tempo stringe per Belotti alla Roma: il Gallo vuole i giallorossi, ma non aspetterà all'infinito per la cessione di Eldor Shomurodov,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 12 agosto 2022) Il tempo stringe peralla: il Gallo vuole i giallorossi, ma non aspetterà all'infinito per la cessione di Eldor Shomurodov,...

marcoconterio : ?????? L'#OGCNice si è inserito con forza in queste ore nella trattativa tra Andrea Belotti e la #Roma @TuttoMercatoWeb - Gazzetta_it : Belotti aspetta la Roma e si allena. Ma il tempo passa e tre squadre sono pronte a inserirsi - Ekremkonur : ?? Andrea Belotti ?? AS Roma ? ???? #ASRoma ?? - Roma_Da_Saronno : @NicoSchira Aspettami come Belotti aspetta la Roma ?? - sportli26181512 : Roma-Belotti, ecco cosa può complicare l'affare: Il tempo stringe per Belotti alla Roma: il Gallo vuole i gialloros… -