"Non deve essere eletto": l'insulto di Calenda a Berlusconi, scoppia la rissa per il Colle (Di venerdì 12 agosto 2022) Le parole di Silvio Berlusconi sul presidenzialismo hanno creato non poco rumore in campagna elettorale. Il leader di Forza Italia in un'intervista ha spiegato gli effetti della riforma. Nel caso in cui dovesse passare, sarebbero necessarie le dimissioni di Sergio Mattarella per poi magari essere rieletto in un secondo momento. Un ragionamento chiaro e semplice che ha però fatto infuriare la sinistra che usa ogni virgola degli avversari per scatenare la bufera. E al coro insensato di critiche al Cavaliere si è unito anche Carlo Calenda, fresco fresco dell'ennesima giravolta con il patto siglato, ieri, con Matteo Renzi. Calenda, a differenza di Letta che di fatto ha criticato Berlusconi senz aoffenderlo, è andato oltre e ha attaccato a testa bassa proprio il presidente ...

