Morìe di pesci | schiume | idrocarburi | aumentano gli sversamenti nei corsi d’acqua bergamaschi

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 12 agosto 2022) Dagliditossiche alle perdite diche avvelenano, sono già 38 gli interventi che l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) ha effettuato nel corso del 2022 in provincia di Bergamo: un numero non indifferente, visto che nell’intero arco del 2021 se ne contavano 32. Considerando che siamo solo ad agosto, a che cosa è dovuto questo incremento? Di certo siccità e scarsitànon aiutano a diminuire il livello d’inquinamento, semmai il contrario: vale per le acque reflue, come per i sistemi in cui vengono poi reimmesse le acque trattate. “Uno dei principi base della depurazione è la diluizione, ma questa viene meno quando l’acqua scarseggia”, spiega l’ingegnere Marco Tomasoni del dipartimento Arpa ...