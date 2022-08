Migranti: Tunisia blocca 5 partenze, 82 fermi in una notte (Di venerdì 12 agosto 2022) La Guardia costiera tunisina ha bloccato cinque nuovi tentativi di migrazione, intercettando 82 persone nella notte fra giovedì e venerdì. "Nell'ambito della lotta alla migrazione irregolare, le unità ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022) La Guardia costiera tunisina hato cinque nuovi tentativi di migrazione, intercettando 82 persone nellafra giovedì e venerdì. "Nell'ambito della lotta alla migrazione irregolare, le unità ...

