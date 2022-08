L’Avellino vince, ma non convince nel test amichevole di Lioni (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLioni (AV) – L’Avellino cala il tris nel test amichevole contro la Polisportiva Lioni. La formazione irpina strappa vittoria allo “Iorlano” con le reti siglate da Kanoutè (doppietta personale) e Dall’Oglio. Al di là del successo sono evidenti i limiti della rosa di Roberto Taurino, servirà intervenire con decisione sul mercato. Chiaro arrivato dai tifosi presenti sulle gradinate dell’impianto altoirpino: “Vogliamo gente che lotta”. Restando in tema mercato, al termine del match ha fatto il punto l’ultimo arrivato, Tommaso Ceccarelli: “Già in passato sono stato vicino alL’Avellino – ammette – La trattativa è nata in meno di una settimana quando ho avuto modo di parlare con il direttore sportivo. Ci tenevo molto a vivere un’esperienza in una piazza del genere ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(AV) –cala il tris nelcontro la Polisportiva. La formazione irpina strappa vittoria allo “Iorlano” con le reti siglate da Kanoutè (doppietta personale) e Dall’Oglio. Al di là del successo sono evidenti i limiti della rosa di Roberto Taurino, servirà intervenire con decisione sul mercato. Chiaro arrivato dai tifosi presenti sulle gradinate dell’impianto altoirpino: “Vogliamo gente che lotta”. Restando in tema mercato, al termine del match ha fatto il punto l’ultimo arrivato, Tommaso Ceccarelli: “Già in passato sono stato vicino al– ammette – La trattativa è nata in meno di una settimana quando ho avuto modo di parlare con il direttore sportivo. Ci tenevo molto a vivere un’esperienza in una piazza del genere ...

anteprima24 : ** L'##Avellino vince, ma non convince nel test amichevole di Lioni ** - eliaenry : @FBiasin Se la Destra vince le elezioni, il Monza va in Europa. Ricordate l'Avellino ai tempi di De Mita..... Stessa melma. - MondoPrimavera : La Roma Primavera vince in amichevole contro l'Avellino -