L'auto elettrica con la ricarica più veloce al mondo: 200 km in soli 5 minuti (Di venerdì 12 agosto 2022) Il nuovo suv cinese Xpeng G9 promette tempi da record grazie a una potenza di ricarica che arriva fino a 480 kW Leggi su wired (Di venerdì 12 agosto 2022) Il nuovo suv cinese Xpeng G9 promette tempi da record grazie a una potenza diche arriva fino a 480 kW

NicolaPorro : L'#autoelettrica ferma in garage va in fiamme ed #esplode. Il caso (non è il primo) sta facendo discutere ?? - TargetMotori : Finora Alpine ha detto poco su cosa aspettarsi dalla prossima generazione. Rossi ha però suggerito che potrebbe ess… - BevilacquaME : RT @europaverde_it: ??Siamo a Ostia con @AngeloBonelli1 e @EleonoraEvi per dare il via al #NuoveEnergieTour. ??A bordo di un'auto 100% elet… - disinformatico : @drtinyfox Al contrario: persino un'auto REGALATA gli costa quanto un'elettrica DA PAGARE. - mauromurgioni : @disinformatico E quando non ci sarà più il mercato dei pezzi di ricambio grazie a computer su quattro ruote a traz… -