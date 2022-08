La statua di bronzo per Lucio Dalla e Franco Battiato a Catania (Di venerdì 12 agosto 2022) Questa sera, 12 agosto, verrà inaugurata a Milo (Catania) la statua di bronzo che raffigura Lucio Dalla e Franco Battiato, i due musicisti e cantautori che erano di casa nel piccolo comune. L’attesa finirà alle 20:00: l’appuntamento è in piazza Belvedere Giovanni D’Aragona. La cerimonia sarà condotta dal presentatore Ruggero Sardo e prevede la partecipazione di molte figure. Prima tra tutte l’autore della statua, Placido Calì. A seguire l’evento anche il sindaco del paese, Alfio Cosentino, così come Paolo Giansiracusa, critico e storico dell’arte, il presidente della Fondazione Lucio Dalla di BolognaAndrea Faccani, quello dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia Antonino La Spina, il presidente del Parco dell’Etna, ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 agosto 2022) Questa sera, 12 agosto, verrà inaugurata a Milo () ladiche raffigura, i due musicisti e cantautori che erano di casa nel piccolo comune. L’attesa finirà alle 20:00: l’appuntamento è in piazza Belvedere Giovanni D’Aragona. La cerimonia sarà condotta dal presentatore Ruggero Sardo e prevede la partecipazione di molte figure. Prima tra tutte l’autore della, Placido Calì. A seguire l’evento anche il sindaco del paese, Alfio Cosentino, così come Paolo Giansiracusa, critico e storico dell’arte, il presidente della Fondazionedi BolognaAndrea Faccani, quello dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia Antonino La Spina, il presidente del Parco dell’Etna, ...

Stregatto9 : RT @SamuelT32109871: Il pugile in riposo Statua Greca in bronzo risalente al IV sec a.C. Presunto autore lo scultore Greco Lisippo ?? Museo… - Frances52779614 : RT @SamuelT32109871: Il pugile in riposo Statua Greca in bronzo risalente al IV sec a.C. Presunto autore lo scultore Greco Lisippo ?? Museo… - theworldnews74 : Milo il 12 agosto inaugurazione statua bronzo dedicata a Franco Battiato e Lucio Dalla - scimonelli : RT @SamuelT32109871: Il pugile in riposo Statua Greca in bronzo risalente al IV sec a.C. Presunto autore lo scultore Greco Lisippo ?? Museo… - PERLASCA3 : RT @SamuelT32109871: Il pugile in riposo Statua Greca in bronzo risalente al IV sec a.C. Presunto autore lo scultore Greco Lisippo ?? Museo… -