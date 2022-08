“La stangata”: “Per seguire il cuore, uno deve fare la cosa sbagliata” (Di venerdì 12 agosto 2022) Gioca al tavolo senza cravatta. Alla sua sinistra whisky e ghiaccio. È un truffatore di strada con il volto di Robert Redford. In nome della vendetta organizza il colpo del secolo, la truffa colossale per ripagare la morte del fedele compare. E trova lui, che il ghiaccio lo ha negli occhi, Paul Newman. Basta una toccata al naso per truccare il poker ne “La stangata“: stasera in tv il film sette premi Oscar, nella favolosa Chicago anni ’30. Scritto da uno studente di cinema, David Ward, che raccontò la trama tenendo segreto il finale, come una sorpresa: era quanto di meglio si potesse desiderare. L’astuzia è l’asso nella manica “La stangata”, foto da L’Arena A quattro anni di distanza dal famoso western “Butch Cassidy”, il regista George Roy Hill nel 1973 torna a dirigere la storica coppia Paul Newman e Robert Redford. Risuonano le note del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 agosto 2022) Gioca al tavolo senza cravatta. Alla sua sinistra whisky e ghiaccio. È un truffatore di strada con il volto di Robert Redford. In nome della vendetta organizza il colpo del secolo, la truffa colossale per ripagare la morte del fedele compare. E trova lui, che il ghiaccio lo ha negli occhi, Paul Newman. Basta una toccata al naso per truccare il poker ne “La“: stasera in tv il film sette premi Oscar, nella favolosa Chicago anni ’30. Scritto da uno studente di cinema, David Ward, che raccontò la trama tenendo segreto il finale, come una sorpresa: era quanto di meglio si potesse desiderare. L’astuzia è l’asso nella manica “La”, foto da L’Arena A quattro anni di distanza dal famoso western “Butch Cassidy”, il regista George Roy Hill nel 1973 torna a dirigere la storica coppia Paul Newman e Robert Redford. Risuonano le note del ...

