«Io vittima di gogna, ho accelerato per evitare il secondo Canadair» (Di venerdì 12 agosto 2022) In Liguria. Il pilota del motoscafo sui fatti di lunedì: «Ero in velocità – ha detto al Secolo XIX – un motoscafo non è un’auto, non puoi fare nulla per fermarlo». «Per 12 anni ho fatto il Mondiale offshore e per tanti anni guidato Ferrari nel campionato Granturismo, qualcosa di guida in mare e in strada ne so, e nessuno prima d’ora mi ha mai accusato di incidenti o bravate». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 12 agosto 2022) In Liguria. Il pilota del motoscafo sui fatti di lunedì: «Ero in velocità – ha detto al Secolo XIX – un motoscafo non è un’auto, non puoi fare nulla per fermarlo». «Per 12 anni ho fatto il Mondiale offshore e per tanti anni guidato Ferrari nel campionato Granturismo, qualcosa di guida in mare e in strada ne so, e nessuno prima d’ora mi ha mai accusato di incidenti o bravate».

