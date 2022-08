Fenestrelle | gabbia in ferro sotto il ponte | straordinario intervento dei vigili del fuoco

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Ideldi Avellino sono intervenuti tra Avellino ed Atripalda e più precisamente tra via Fratelli Troncone e via Appia, nel fiume, per la rimozione di una struttura intrascinata dalla correte delle forti piogge di questi giorni e che rischiava di ostruire il letto del fiume. Con l’utilizzo di personale S.A.F. (speleo – alpino – fluviale) e dell’autogrù è stata rimossa la struttura ine vari detriti, eliminando il pericolo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.