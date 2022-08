Federica Pellegrini | una lettera speciale da una piccola fan | la risposta della campionessa

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 12 agosto 2022)ha ricevuto unada una fan e nuotatrice di 11 anni: laemozionante, ha conquistato il cuore di milioni di italiani nella sua brillante carriera. Giovedì 11 agosto è stata la madrinatrentaseiesima edizione dei campionati europei delle discipline acquatiche che si stanno svolgendo al Foro Italico a Roma. Dopo essere tornata in vasca per un solo giorno. E’ un punto di riferimento per tantissime generazioni che ogni giorno si avvicinano al nuoto e allo sport in generale.è una delle nuotatrici più amate e forti, nel corsosua lunga carriera ha vinto 26 ori internazionali, 3 medaglie ...