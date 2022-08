ESCLUSIVA – Europei Roma 2022 | Noè Ponti | “Ultimo mese difficile | ma darò il massimo Parigi è dietro l’angolo”

(Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo l’esordio di ieri nella staffetta 4×200 stile libero con la sua Svizzera, che si è piazzata al quarto posto, Noèha raccontato inalla nostra inviata le prime impressioni aglidi. Una preparazioneper il ticinese, che dopo i Mondiali di Budapest è stato colpito dal Covid: “L’è stato abbastanza complicato, la preparazione non è andata come ci aspettavamo. Cercherò di dare ilanche se non sono al cento per cento” ha dichiarato, parlando poi dell’atmosfera del Foro Italico: “E’ sempre bello nuotare qua allo Stadio del Nuoto, il pubblico italiano è sempre molto caldo. E’ un po’ come se fossi di casa”. Un quarto posto importante per la Svizzera nella 4×200 stile libero ...

