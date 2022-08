Congedi parentali, maternità e paternità: le novità dal 13 agosto (Di venerdì 12 agosto 2022) Da domani 13 agosto entrano a pieno regime le novità normative in materia di Congedi parentali, maternità e paternità previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022. Lo comunica l’INPS. I Congedi di paternità: come cambia Come già previsto dalla Legge di Bilancio 2022, i Congedi di paternità diventano estesi e obbligatori e soprattutto tassativi e autonomi. Tale misura consente al padre lavoratore di fruire di un periodo di congedo di 10 giorni lavorativi, (non frazionabili ad ore ma fruibili anche in via non continuativa) e autonomo rispetto a quello della madre. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi e il congedo si applica anche al padre adottivo o ... Leggi su fmag (Di venerdì 12 agosto 2022) Da domani 13entrano a pieno regime lenormative in materia dipreviste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022. Lo comunica l’INPS. Idi: come cambia Come già previsto dalla Legge di Bilancio 2022, ididiventano estesi e obbligatori e soprattutto tassativi e autonomi. Tale misura consente al padre lavoratore di fruire di un periodo di congedo di 10 giorni lavorativi, (non frazionabili ad ore ma fruibili anche in via non continuativa) e autonomo rispetto a quello della madre. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi e il congedo si applica anche al padre adottivo o ...

