Calcio Napoli, è morto il portiere del primo scudetto Claudio Garella (Di venerdì 12 agosto 2022) E’ morto all’età di 67 anni Claudio Garella, storico portiere del Calcio Napoli del primo scudetto capitanato da Maradona. E’ morto all’età di 67 anni Claudio Garella, storico portiere del Verona dello scudetto 1984-85 e del Calcio Napoli dove vinse la Coppa Italia e il primo scudetto dei campani nella stagione 1986-87. Garella è deceduto Leggi su 2anews (Di venerdì 12 agosto 2022) E’all’età di 67 anni, storicodeldelcapitanato da Maradona. E’all’età di 67 anni, storicodel Verona dello1984-85 e deldove vinse la Coppa Italia e ildei campani nella stagione 1986-87.è deceduto

