Berlusconi: "Mai attaccato Mattarella" e Letta accusa la 'destra pericolosa' (Di venerdì 12 agosto 2022) AGI - Qualora entrasse in vigore il presidenzialismo sarebbero necessarie le dimissioni del Capo dello Stato Mattarella, occorrerebbe procedere all'elezione diretta del presidente della Repubblica. "Magari potrebbe essere eletto di nuovo", argomenta il presidente di FI Berlusconi. "Una mia candidatura? Mah, restiamo alle cose attuali", taglia corto. Il partito azzurro smentisce che dietro queste affermazioni di Berlusconi ci sia un attacco predeterminato alla prima carica dello Stato e lo stesso Cavaliere puntualizza: "Non ho mai attaccato il presidente Mattarella, né mai ne ho chiesto le dimissioni. Ho solo detto una cosa ovvia e scontata e cioè che, una volta approvata la riforma costituzionale sul presidenzialismo, prima di procedere all'elezione diretta del nuovo Capo Dello Stato, sarebbero ..."

