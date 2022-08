Arriva una nuova fiction su I Promessi Sposi per Rai1, riprese nel 2023 ma bocca cucita sul cast (Di venerdì 12 agosto 2022) Una nuova fiction su I Promessi Sposi è in arrivo. L’opera di Alessandro Manzoni tornerà quindi prossimamente sul piccolo schermo e, secondo i primi dettagli forniti da TvBlog, la casa di produzione Picomedia, già dietro al successo di Mare Fuori, pensa di riportare il celebre romanzo in tv già nel 2023. Per ora la nuova fiction su I Promessi Sposi è nelle fasi iniziali. Alla sceneggiatura ci sarà Francesco Piccolo (L’Amica Geniale), Giulia Calenda (Petra) e Ilaria Macchia (Petra), gli stessi autori dietro La Storia, adattamento tv del romanzo di Elsa Morante, le cui riprese sono attualmente in corso, con Francesca Archibugi dietro la macchina da presa La messa in onda è destinata a Rai1, e oltre ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 agosto 2022) Unasu Iè in arrivo. L’opera di Alessandro Manzoni tornerà quindi prossimamente sul piccolo schermo e, secondo i primi dettagli forniti da TvBlog, la casa di produzione Picomedia, già dietro al successo di Mare Fuori, pensa di riportare il celebre romanzo in tv già nel. Per ora lasu Iè nelle fasi iniziali. Alla sceneggiatura ci sarà Francesco Piccolo (L’Amica Geniale), Giulia Calenda (Petra) e Ilaria Macchia (Petra), gli stessi autori dietro La Storia, adattamento tv del romanzo di Elsa Morante, le cuisono attualmente in corso, con Francesca Archibugi dietro la macchina da presa La messa in onda è destinata a, e oltre ...

