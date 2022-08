sportli26181512 : Toromania: Bremer, a volte è meglio tacere. Se non hai capito cos'è il Toro non dire ai tifosi cosa dovrebbe fare:… -

In poche ore il napoletano Mertens ha fatto quello che due simboli del Torino in queste settimane non sono riusciti a fare: rifiutare l'offerta della Juventus, a differenza di, salutare i suoi ...... che deve comunque mandare giù il boccone amaro della partenza del suo giocatore più forte, non può quindi che montare la rabbia nel vedereandare proprio alla Juventus. E come si fa a dargli ... Toromania: tifosi divisi su Bremer alla Juve, ma è impossibile dare torto a chi è arrabbiato