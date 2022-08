Renzi: “Accordo raggiunto, Calenda guiderà la campagna elettorale”. Incontro Pd-Psi per programma. Meloni: “Patto di stabilità da rivedere” (Di giovedì 11 agosto 2022) Di Maio: «Leader di Azione bullo. Porgo l’altra guancia». Sicilia, Tajani: «Nostro nome è Prestigiacomo, l’Accordo si trova». No di FdI alla proposta di Forza Italia Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 11 agosto 2022) Di Maio: «Leader di Azione bullo. Porgo l’altra guancia». Sicilia, Tajani: «Nostro nome è Prestigiacomo, l’si trova». No di FdI alla proposta di Forza Italia

Agenzia_Ansa : FLASH | Elezioni 2022, Renzi-Calenda: accordo definito, a breve l'annuncio. #ANSA - aldotorchiaro : ItaliaViva-Azione trattano: lista unica, simbolo unico, una front runner donna per il #TerzoPolo. Si negozia sulle… - ilfoglio_it : Ecco l'accordo per il Terzo polo. Calenda guiderà la campagna elettorale. Renzi: 'Ci sono dei momenti in cui le amb… - namarte15 : RT @vncnzvlln92: Accordo Renzi-Calenda forse l'apice del ridicolo di questa campagna elettorale, perché sappiamo tutti che non si possono v… - sacchiflavio : RT @CristinaMolendi: Accordo fatto Renzi e Calenda. Sono felice e fiduciosa nel buon senso di tanti italiani che non ne possono più della p… -