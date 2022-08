Napoli, Lobotka: "Kvaratskhelia mi ha impressionato. I tifosi saranno sempre la cosa più importante" (Di giovedì 11 agosto 2022) Lobotka: "I nuovi ci aiuteranno, Kvaratskhelia mi ha impressionato, sono felice per la fiducia di Spalletti, crediamo in noi nonostante gli addii, i tifosi saranno sempre la cosa più importante" Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: "Mi sento molto bene, è stato un lavoro molto duro quello fatto nel pre-campionato, ma abbiamo raggiunto un'ottima condizione fisica che speriamo di mostrare nel corso della stagione, a partire dalla trasferta di Verona. -afferma Lobotka - Cambiamenti nella rosa? Ci sono stati tanti cambi rispetto alla scorsa stagione. I nuovi mi hanno dato subito ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 11 agosto 2022): "I nuovi ci aiuteranno,mi ha, sono felice per la fiducia di Spalletti, crediamo in noi nonostante gli addii, ilapiù" Stanislav, centrocampista del, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole: "Mi sento molto bene, è stato un lavoro molto duro quello fatto nel pre-campionato, ma abbiamo raggiunto un'ottima condizione fisica che speriamo di mostrare nel corso della stagione, a partire dalla trasferta di Verona. -afferma- Cambiamenti nella rosa? Ci sono stati tanti cambi rispetto alla scorsa stagione. I nuovi mi hanno dato subito ...

