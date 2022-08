repubblica : Meloni e il fascismo, quei conti mai fatti [di Paolo Berizzi] - m_liuk : RT @GiuseppeCerul13: @sole24ore La verità è che se un #elettore della #Meloni ascoltasse le sue interviste alla #stampa internazionale non… - ilmessaggeroit : Meloni e i conti con il passato: «Sul #fascismo nessuna ambiguità». Messaggio in tre lingue alla stampa estera - GiuseppeCerul13 : @sole24ore La verità è che se un #elettore della #Meloni ascoltasse le sue interviste alla #stampa internazionale n… - GiuseppeCerul13 : @ardigiorgio @luciodigaetano La verità è che se un #elettore della #Meloni ascoltasse le sue interviste alla… -

Ma non era già tutto molto chiaro YAD VASHEM Il fatto è che per la destra italiana inon finiscono mai. E' come se non contasse che Fini, nel cui partito lanon era una passante ma una ...Mentre laha illustrato la sua idea di fisco 'a misura di famiglia': 'Bisogna agire sulla ... 'Noi siamo responsabili: procederemo con gradulità e nel rispetto deipubblici. Non vogliamo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...A Giorgia Meloni prende il toro per le corna. Prova a fermare una volta per tutte, ma il tormentone continuerà perché è il cuore della propaganda degli avversari, la macchina ...