Lo Stato islamico uccide un chierico talebano favorevole ai diritti delle donne

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 11 agosto 2022) Giovedì a Kabul un attentatore suicida dellosi è fatto esploderendo Rahimullah Haqqani, un ideologo di alto livello dei Talebani che sosteneva il diritto allo studioafgane. L’attacco èsferrato in una madrasa della capitale dell’Afghanistan. “E’ con profonda tristezza che informiamo della morte di Rahimullah Haqqani, martirizzato in un codardo attacco dei nemici”, ha annunciato Bilal Karimi, portavoce dei talebani. L’attentato èrivendicato in un comunicato dellodella provincia di Khorasan (Isis-K) in cui si dice che il nome di battaglia dell’attentatore è Khalid al Logari. Haqqani era un esponente di alto livello del regime, molto protetto perché era già sfuggito a due ...