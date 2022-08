Le sorelle Selassiè lavorano al primo singolo, i video in studio di registrazione fanno impazzire i fan (Di giovedì 11 agosto 2022) Clarissa e Lulù Selassiè si trovano in studio e stanno realizzando i loro singoli di esordio dopo l’esperienza con il Grande Fratello Vip che ha permesso loro di farsi conoscere dal pubblico italiano. Le sorelle Selassiè lavorano al primo singolo, i video in studio di registrazione Ad aprire le danze ci ha pensato Clarissa Selassiè... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 11 agosto 2022) Clarissa e Lulùsi trovano ine stanno realizzando i loro singoli di esordio dopo l’esperienza con il Grande Fratello Vip che ha permesso loro di farsi conoscere dal pubblico italiano. Leal, iindiAd aprire le danze ci ha pensato Clarissa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

MartaBaldi1 : Loro, le sorelle Selassiè in studio di registrazione ?????? - ricordosospeso : RT @blogtivvu: Le sorelle Selassiè lavorano al primo singolo, i video in studio di registrazione fanno impazzire i fan - fre93669787 : RT @blogtivvu: Le sorelle Selassiè lavorano al primo singolo, i video in studio di registrazione fanno impazzire i fan - Ale49347269Ca : RT @blogtivvu: Le sorelle Selassiè lavorano al primo singolo, i video in studio di registrazione fanno impazzire i fan - queen_adnknesh : RT @blogtivvu: Le sorelle Selassiè lavorano al primo singolo, i video in studio di registrazione fanno impazzire i fan -