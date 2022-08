Juventus, CdS: “Depay, il sogno di Allegri per completare la squadra” (Di giovedì 11 agosto 2022) Juventus, CDS- Come riporta ad oggi il CdS, dopo Kostic la Juventus cerca di completare la rosa con Depay. Un giocatore assoluto. “Il mercato della Juve, per il momento, continua a ruotare ancora attorno pure a un centrocampista e a una punta vera. La corte a Leandro Paredes non è più una novità, l’argentino del Psg però aspetta che qualcuno gli faccia posto in organico e pure nel monte ingaggi. In attacco c’è oggi Memphis Depay a occupare la pole position, ma all’olandese serve qualche giorno in più prima di poter consentire alla Juve di affondare il colpo pur avendo posto buone basi per un biennale da 5 milioni netti a stagione: fondamentale infatti che Depay ottenga la lista gratuita dal Barcellona, con cui procede il braccio di ferro per arrivare a un’intesa sulla risoluzione del ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 11 agosto 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS, dopo Kostic lacerca dila rosa con. Un giocatore assoluto. “Il mercato della Juve, per il momento, continua a ruotare ancora attorno pure a un centrocampista e a una punta vera. La corte a Leandro Paredes non è più una novità, l’argentino del Psg però aspetta che qualcuno gli faccia posto in organico e pure nel monte ingaggi. In attacco c’è oggi Memphisa occupare la pole position, ma all’olandese serve qualche giorno in più prima di poter consentire alla Juve di affondare il colpo pur avendo posto buone basi per un biennale da 5 milioni netti a stagione: fondamentale infatti cheottenga la lista gratuita dal Barcellona, con cui procede il braccio di ferro per arrivare a un’intesa sulla risoluzione del ...

infoitsport : Juventus, CdS: “Depay, il sogno di Allegri per completare la squadra” - infoitsport : Juventus, CdS: “Arriva Kostic, ora per davvero” - AdeNugraha999 : RT @serie_a24: Juventus, CdS: “Depay, il sogno di Allegri per completare la squadra” - AdeNugraha999 : RT @serie_a24: Juventus, CdS: “Arriva Kostic, ora per davvero” - serie_a24 : Juventus, CdS: “Depay, il sogno di Allegri per completare la squadra” -