Incendi, la Gironda brucia: evacuate circa 10mila persone in Francia, le immagini sono impressionanti (Di giovedì 11 agosto 2022) Un Incendio di proporzioni vastissime sta infuocando la Gironda, in Francia. sono infatti circa diecimila le persone evacuate, per gli Incendi che stanno devastando la regione. sono 6.200 gli ettari ... Leggi su globalist (Di giovedì 11 agosto 2022) Uno di proporzioni vastissime sta infuocando la, ininfattidiecimila le, per gliche stanno devastando la regione.6.200 gli ettari ...

Corriere : Francia, le fiamme devastano la Gironda: 10mila persone evacuate - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Francia, incendi in Gironda, evacuate 10 mila persone - - Alessan75664766 : RT @Radio1Rai: ??#Incendi Germania, Grecia, Polonia, Romania, Austria in aiuto della Francia in #Gironda: già attivi 1.000 pompieri. In Ital… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Francia, incendi in Gironda, evacuate 10 mila persone - - vero_gennari : RT @lifegate: Nel 2022 in #Francia gli #incendi hanno già distrutto oltre 57mila ettari di vegetazione. Ora la situazione più critica è nel… -