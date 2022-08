Il Reno in secca sta mettendo in difficolà l'indiustria in tutta Europa (Di giovedì 11 agosto 2022) Il trasporto delle merci per via fluviale dovrà essere spostato su rotaia, con un conseguente aumento dei costi e ritardi sulla produzione energetica e industriale Leggi su wired (Di giovedì 11 agosto 2022) Il trasporto delle merci per via fluviale dovrà essere spostato su rotaia, con un conseguente aumento dei costi e ritardi sulla produzione energetica e industriale

InfoMarittime : Il Po, il Danubio e il Reno in alcuni punti raggiungono pescaggi troppo bassi, colpendo l'economia di una quindicin… - romi_andrio : RT @RSInews: Reno in secca, disagi per la navigazione - Il weekend di siccità ha fatto abbassare ancora il livello del fiume, le barche non… - teletext_ch_it : Reno in secca,disagi per la navigazione - RSInews : Reno in secca, disagi per la navigazione - Il weekend di siccità ha fatto abbassare ancora il livello del fiume, le… - TerrinoniL : Reno in secca, trasporto merci fluviale in difficoltà nel cuore d'Europa -