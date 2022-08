Ginnastica artistica, l’Italia vince le qualifiche agli Europei: rifilati 3 punti alla Gran Bretagna. 7 Finali di Specialità! (Di giovedì 11 agosto 2022) l’Italia ha primeggiato nel turno di qualificazione agli Europei 2022 di Ginnastica artistica. Le Fate hannno confezionato una prestazione magistrale all’OlympiaHalle di Monaco, realizzando il miglior punteggio del turno preliminare. Le ragazze del DT Enrico Casella si sono imposte con un magistrale 165.162, rifilando addirittura tre punti di distacco alla Gran Bretagna (162.129) e ben sei alla Francia (159.131). Le azzurre si presenteranno con tutti i favori del pronostico nella Finale a squadre di sabato pomeriggio, l’obiettivo è quello di replicare l’apoteosi di Volos 2006. l’Italia ha conquistato addirittura sette Finali di Specialità, domenica pomeriggio ci si presenterà in massa ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022)ha primeggiato nel turno di qualificazione2022 di. Le Fate hannno confezionato una prestazione magistrale all’OlympiaHalle di Monaco, realizzando il miglior punteggio del turno preliminare. Le ragazze del DT Enrico Casella si sono imposte con un magistrale 165.162, rifilando addirittura tredi distacco(162.129) e ben seiFrancia (159.131). Le azzurre si presenteranno con tutti i favori del pronostico nella Finale a squadre di sabato pomeriggio, l’obiettivo è quello di replicare l’apoteosi di Volos 2006.ha conquistato addirittura settedi Specialità, domenica pomeriggio ci si presenterà in massa ...

