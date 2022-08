Elezioni | il naufragio del campo largo si deve a Conte? Ovvio | è sempre colpa del M5s

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: È SEMPRE COLPA DEL M5S 'Ora la logica politica vorrebbe che tutte le forze di sinistra e di centrosinistra si coalizzasser… - ilfattoblog : È SEMPRE COLPA DEL M5S 'Ora la logica politica vorrebbe che tutte le forze di sinistra e di centrosinistra si coali… - BiribissiBlog : #Sondaggi per #skytg24 intenzioni di voto dopo il naufragio del progetto di #Letta. Sale ancora il #centrodestra fl… - Tag24news : #GiuseppeConte va all’attacco del #PartitoDemocratico rivendicando la scelta del #M5s di correre in solitaria alle… -

Micromega

... a rischio disotto la soglia del 3 per cento dei voti. "Non fatevi fregare, questi sono ... o fra i piedi, del 33 per cento delledi quattro anni e mezzo fa. Un 11 per cento, ...... a rischio disotto la soglia del 3 per cento dei voti. "Non fatevi fregare, questi sono ... o fra i piedi, del 33 per cento delledi quattro anni e mezzo fa. Un 11 per cento, ... Elezioni anticipate 25 settembre 2022, tutte le analisi e le opinioni "Ora la logica politica vorrebbe che tutte le forze di sinistra e di centrosinistra si coalizzassero, ma..." (Leggi) ...“È stato giusto stare appresso al 2-3-4 per cento di Calenda, ma francamente è assai più utile e significativo guardare a quel 50 per cento di Italia che non vota “: in un’intervista al Corriere della ...