(Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ stato approvato dai leader del centrodestra, Silvio, Matteoe Giorgiae dagli alleati centristi ilelettorale in 15 punti, che verrà consegnato domani al Viminale insieme ai simboli del centrodestra. “I leader dei partiti che compongono il centrodestra hanno condiviso e dato il viaaldi governo che la coalizione realizzerà dopo ledel 25 settembre quando, finalmente, l’Italia potrà avere un governo coeso e capace di dare al Paese delle risposte concrete”, si legge in una nota congiunta dei leader del centrodestra. “Un– viene detto – che si articola in 15 punti, serio e realizzabile, incentrato sulla tutela dell’interesse nazionale e della Patria, sulla ...

fattoquotidiano : La7, quando Calenda disse: “Mai con Renzi, va a guadagnare soldi in Arabia mentre è pagato dagli italiani. Alle pro… - Agenzia_Ansa : Elezioni, Verdi e Sinistra Italiana candidano Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro. Lo hanno annunciato il segretari… - repubblica : Elezioni, Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro candidati con Sinistra Italiana e Verdi. Fratoianni: 'Orgoglioso' [di… - telodogratis : Elezioni 2022, da Berlusconi-Salvini-Meloni via libera al programma - Lellasilvi : RT @JediPerLItalia: Ora Conte ha la possibilità di mettere su la sua squadra senza che questi personaggi possano continuare ad indebolirne… -

. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ) Scuola, lavoro e ambiente: le priorità leggi anche, Letta: "Meloni cerca di incipriarsi". La replica: "Misogino" Enrico Letta ha ...Sarò io a sottrarre voti a Meloni" Gli ultimi sondaggi politici - Legge elettorale, una spiegazione semplice "Al Voto", la newsletter di Repubblica per le. Iscriviti Punti chiave 17:11 ...(Adnkronos) – “Il voto al terzo polo è utile, perché mandate in parlamento persone competenti. Dopodiché, se domani c’è un governo che non funziona, si darà una mano. E mettiamo uno serio che si chiam ...ROMA (ITALPRESS) – “I leader dei partiti che compongono il centrodestra hanno condiviso e dato il via libera al programma di governo che la coalizione realizzerà dopo le elezioni del 25 settembre quan ...