Divorzio Totti-Blasi | la sentenza di Maria De Filippi | Tutto inizia ma poi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 11 agosto 2022) Da quandoe Ilary si sono lasciati la vicenda sta tenendo banco su tutte le riviste di gossip. Se sui social, inoltre, non smettono di piovere i commenti più disparati, anche molte personalità dello spettacolo hanno detto la loro sull’accaduto. Ultimamente, infatti, non si è trattenuta dal parlare della vicenda neancheDeL’affaire Ilary-è sicuramente l'argomento più caldo dell'estate e da quando hanno annunciato la loro separazione non si parla praticamente d'altro. L’ex “iena” si è trincerata dietro un rigoroso silenzio stampa ma, ultimamente, sono giunte sue notizie da parte di Alfonso Signorini. Il conduttore, infatti, ha incontrato recentemente la bella Ilary presso Cortina D’Ampezzo ed ha dichiarato in che condizioni l’abbia trovata. Ha raccontato di averne avuto un'ottima impressione ...