Carl Brave sa cosa vuole (Di giovedì 11 agosto 2022) Non penso esistano due Carl Brave. O che ci sia una qualche differenza tra quello che abbiamo conosciuto cinque anni fa quando usciva Polaroid, che cantava “Roma d’estate è sola, io col cuore in gola / Lei che era bella bionda ora s’è fatta mora / Squaglio le ciocie sui sampietrini / amici desaparecidi” in una camicetta a fiori con molti bottoni saltati sul petto, e quello che questo luglio ha aperto il tour estivo al Rock in Roma davanti a 20 mila persone portando sul palco Noemi e Max Gazzè a cantare singoli estivi insieme alla sua orchestra composta da undici musicisti. La camicetta hawaiana sbottonata c’è sempre, anche quando lo vedo sul set tra i vari cambi d’abito, se la infila subito non appena si toglie le camicie che sono state scelte per gli scatti che accompagnano quest’intervista. Rimangono anche gli occhiali da sole dalla montatura ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 11 agosto 2022) Non penso esistano due. O che ci sia una qualche differenza tra quello che abbiamo conosciuto cinque anni fa quando usciva Polaroid, che cantava “Roma d’estate è sola, io col cuore in gola / Lei che era bella bionda ora s’è fatta mora / Squaglio le ciocie sui sampietrini / amici desaparecidi” in una camicetta a fiori con molti bottoni saltati sul petto, e quello che questo luglio ha aperto il tour estivo al Rock in Roma davanti a 20 mila persone portando sul palco Noemi e Max Gazzè a cantare singoli estivi insieme alla sua orchestra composta da undici musicisti. La camicetta hawaiana sbottonata c’è sempre, anche quando lo vedo sul set tra i vari cambi d’abito, se la infila subito non appena si toglie le camicie che sono state scelte per gli scatti che accompagnano quest’intervista. Rimangono anche gli occhiali da sole dalla montatura ...

