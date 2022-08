Us Open, esibizione benefica a sostegno dell’Ucraina il 24 agosto: ci saranno anche Berrettini e Nadal (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si terrà il 24 agosto, il giorno dell’Indipendenza Ucraina, un’esibizione tennistica che andrà in scena a Flushing Meadows con l’obiettivo di raccogliere due milioni di dollari a sostegno della popolazione ucraina. Si giocherà sul campo Louis Armstrong, cinque giorni prima dell’inizio degli Us Open, e vedrà protagonisti alcuni dei nomi più importanti del panorama tennistico attuale. Tra questi, anche il nostro Matteo Berrettini, che affiancherà Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Taylor Fritz e Felix Auger Aliassime. Tra le donne la stella di casa Coco Gauff, la numero uno del mondo Iga Swiatek, la finalista della passata edizione Leylah Fernandez, Jessica Pegula e Victoria Azarenka. Si aggiungeranno nel corso delle prossime due settimane ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si terrà il 24, il giorno dell’Indipendenza Ucraina, un’tennistica che andrà in scena a Flushing Meadows con l’obiettivo di raccogliere due milioni di dollari adella popolazione ucraina. Si giocherà sul campo Louis Armstrong, cinque giorni prima dell’inizio degli Us, e vedrà protagonisti alcuni dei nomi più importanti del panorama tennistico attuale. Tra questi,il nostro Matteo, che affirà Rafa, Carlos Alcaraz, Taylor Fritz e Felix Auger Aliassime. Tra le donne la stella di casa Coco Gauff, la numero uno del mondo Iga Swiatek, la finalista della passata edizione Leylah Fernandez, Jessica Pegula e Victoria Azarenka. Si aggiungeranno nel corso delle prossime due settimane ...

